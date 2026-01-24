Stage de théâtre Tiers Lieu d’Azun Aucun
La Compagnie Diagonale vous propose un stage de théâtre en mixité choisie (femmes, personnes trans et non-binaires) en trois volets dont le premier se tiendra au Tiers Lieu d’Azun. Un stage itinérant aux multiples facettes pour habiter votre puissance créative. À ne pas manquer !
Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 12 40 70 38 ciediagonale@gmail.com
English :
Compagnie Diagonale is offering a three-part mixed theater workshop (women, trans and non-binary people), the first of which will be held at Le Tiers Lieu in Azun. A multi-faceted itinerant workshop to bring your creative power to life. Not to be missed!
