Stage de théâtre avec Amélie Abrieu à l’Atelier d’artistes – 14 mars, Atelier d’artistes, Valenciennes

Découvrez le plaisir du théâtre à l’Atelier d’artistes de Valenciennes ! Le 14 mars, Amélie Abrieu ouvre les portes de son stage de théâtre pour enfants de 3 à 7 ans. Une occasion unique pour les petits de se glisser dans la peau de clowns et de découvrir le jeu de scène dans une ambiance conviviale et bienveillante. Ce stage est l’opportunité parfaite pour développer l’imagination, la concentration et la confiance en soi de vos enfants. Avec des places limitées, chaque enfant bénéficiera d’une attention personnalisée, encadré par une comédienne professionnelle passionnée. Les jeunes artistes auront la chance de se produire devant leurs parents, rendant l’expérience d’autant plus mémorable. Ne manquez pas cette chance unique d’encourager la créativité des plus jeunes ! 14 mars, 16h Atelier d’artistes, Valenciennes 50€, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

