Stage de théâtre orienté confiance – Accessible à tous, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes

Stage de théâtre orienté confiance – Accessible à tous Samedi 25 avril, 10h00 La Compagnie du Café-Théâtre Loire-Atlantique

150 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Stage proposé par Alexandra Chauvel, samedi 25 et dimanche 26 avril 2026 de 10h à 17h.

But de ce stage :

– Rendre accessible le théâtre à tous,

– Faire vivre une expérience nouvelle,

– Stimuler la créativité,

– Créer une échapée libre,

– Susciter du rire, de la légèreté ensemble,

– Transmettre des outils pour générer de la confiance,

– Créer de la surprise et le goût d’aller plus loin…

Ce stage est pour :

– Toute personne qui veut oser (prendre la parole, se montrer, créer du lien, jouer),

– Les curieux, timides, extravertis, “trop dans la tête”, envie de souffle et de vivant.

Ce stage n’est pas un stage “performance” ou “niveau conservatoire”, ni un espace de thérapie (même si ça peut faire du bien).

“Ici, on ne force rien : on explore, on s’autorise, on construit ensemble”

La Compagnie du Café-Théâtre 6 Rue des Carmélites, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Zéro prérequis, juste l’envie d’essayer compagnie du café-théâtre