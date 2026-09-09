Stage de théâtre pour adultes débutants salle Bélon Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Riec-sur-Bélon

Stage de théâtre pour adultes débutants

salle Bélon Rue de la Paix Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-10-18 12:15:00

fin : 2027-10-18 17:00:00

Date(s) :

2027-10-18

Voici un stage pour découvrir le théâtre en douceur! pas de texte à apprendre ni de spectacle à prévoir juste du jeux pour s’essayer au théâtre. .

salle Bélon Rue de la Paix Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 84 29 02 81

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English :

L’événement Stage de théâtre pour adultes débutants Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS