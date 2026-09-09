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AGENDA · Riec-sur-Bélon

Stage de théâtre pour adultes débutants salle Bélon Riec-sur-Bélon

lundi 18 octobre 2027 · salle Bélon · Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Début
lundi 18 octobre 2027
Fin
lundi 18 octobre 2027
Heure de début
12:15:00
Lieu
salle Bélon
Adresse
Rue de la Paix
Ville
29340 Riec-sur-Bélon
Département
Finistère
Tarif

Riec-sur-Bélon

Stage de théâtre pour adultes débutants

salle Bélon Rue de la Paix Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-10-18 12:15:00
fin : 2027-10-18 17:00:00

Date(s) :
2027-10-18

Voici un stage pour découvrir le théâtre en douceur! pas de texte à apprendre ni de spectacle à prévoir juste du jeux pour s’essayer au théâtre.   .

salle Bélon Rue de la Paix Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 84 29 02 81 

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English :

L’événement Stage de théâtre pour adultes débutants Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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