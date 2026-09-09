Stage de théâtre pour adultes débutants salle Bélon Riec-sur-Bélon
lundi 18 octobre 2027 · salle Bélon · Riec-sur-Bélon
Informations pratiques
Riec-sur-Bélon
Stage de théâtre pour adultes débutants
salle Bélon Rue de la Paix Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-10-18 12:15:00
fin : 2027-10-18 17:00:00
Date(s) :
2027-10-18
Voici un stage pour découvrir le théâtre en douceur! pas de texte à apprendre ni de spectacle à prévoir juste du jeux pour s’essayer au théâtre. .
salle Bélon Rue de la Paix Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 84 29 02 81
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English :
L’événement Stage de théâtre pour adultes débutants Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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