Stage de théâtre pour enfants (9/11 ans) Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Stage de théâtre pour enfants (9/11 ans)

Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Pendant les vacances d’été, l’association Scaramuccia ouvre ses portes aux enfants pour un stage d’initiation théâtrale. A travers des jeux, des exercices collectifs et des improvisations guidées, chacun découvre ou redécouvre le plaisir de jouer, d’imaginer et de créer ensemble. Les enfants éveillent leur créativité et leur imagination, développent leur écoute et prennent plaisir à jouer ensemble. Les exercices s’adaptent au groupe et aux envies du moment, faisant de chaque stage une aventure unique.

Un stage ouvert à tous les enfants curieux, rêveurs, timides ou bavards…

Inscriptions depuis le site internet de l’association. .

Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 39 60 87 contact@theatre-scaramuccia.com

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English : Stage de théâtre pour enfants (9/11 ans)

L’événement Stage de théâtre pour enfants (9/11 ans) Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque