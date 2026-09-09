Stage de théâtre pour enfants pendant les vacances de la Toussaint salle Belon Riec-sur-Bélon
mercredi 20 octobre 2027 · salle Belon · Riec-sur-Bélon
Informations pratiques
Riec-sur-Bélon
Stage de théâtre pour enfants pendant les vacances de la Toussaint
salle Belon Rue de la Paix Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-10-20 13:00:00
fin : 2027-10-22 15:30:00
Date(s) :
2027-10-20
Faire du théâtre pendant les vacances scolaires, 3 après midi consécutives, avec un comédien professionnel, peut être une belle occupation pour les enfants. Un petit groupe (limité à 10) se forme et apprend à jouer au théâtre autour d’un thème avec l’animateur. Dans une ambiance conviviale et respectueuse de chacun, les enfants engrangent non seulement de bons souvenirs, mais développent confiance en soi, l’attention aux autres.
Chaque après midi s’achève par un gouter partagé éventuellement avec les parents s’ils ont le temps ! .
salle Belon Rue de la Paix Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 84 29 02 81
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English :
L’événement Stage de théâtre pour enfants pendant les vacances de la Toussaint Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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