Stage de Valse Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac vendredi 12 juin 2026.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Stage de Valse

Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 14:00:00

fin : 2026-06-12 16:30:00

Date(s) :

2026-06-12

14h 16h30. Stage de danse organisé par Pas’sion Orchestre Fan Club 24. Sur réservation. 15€

Stage de danse organisé par Pas’sion Orchestre Fan Club 24.

Sur réservation .

Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 55 81 27

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English : Stage de Valse

2pm 4:30pm. Dance workshop organized by Pas’sion Orchestre Fan Club 24. Reservations required. 15?

L’événement Stage de Valse Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère