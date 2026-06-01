Stage de Valse Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Stage de Valse Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac vendredi 12 juin 2026.
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Stage de Valse
Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 14:00:00
fin : 2026-06-12 16:30:00
Date(s) :
2026-06-12
14h 16h30. Stage de danse organisé par Pas’sion Orchestre Fan Club 24. Sur réservation. 15€
Stage de danse organisé par Pas’sion Orchestre Fan Club 24.
Sur réservation .
Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 55 81 27
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English : Stage de Valse
2pm 4:30pm. Dance workshop organized by Pas’sion Orchestre Fan Club 24. Reservations required. 15?
L’événement Stage de Valse Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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