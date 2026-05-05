Stage de voile Catamaran (14 ans et +) progression Kloar Nautik Place de l’Océan Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Stage de voile Catamaran (14 ans et +) progression Kloar Nautik

Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 15:45:00

fin : 2026-07-17 17:45:00

Date(s) :

2026-07-13

Accessible, rapide et puissant, le catamaran L Erplast de 16 pieds permet une pratique sportive pour les débutants comme pour les initiés. .

Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 56 46 00 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de voile Catamaran (14 ans et +) progression Kloar Nautik

L’événement Stage de voile Catamaran (14 ans et +) progression Kloar Nautik Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS