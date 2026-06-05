Visite de la brasserie Octa Microbrasserie Octa Clohars-Carnoët
Visite de la brasserie Octa Microbrasserie Octa Clohars-Carnoët samedi 20 juin 2026.
Clohars-Carnoët
Visite de la brasserie Octa
Microbrasserie Octa 15 Rue des Chalutiers Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Visites guidées de la microbrasserie OCTA & dégustation
Les samedis 20 juin, 18 juillet, 15 août, 12 septembre et 17 octobre.
Plongez dans l’univers de notre microbrasserie à Clohars-Carnoët et découvrez les coulisses de la fabrication de nos bières artisanales.
Pendant 1 heure, nous vous ferons découvrir notre brasserie, notre matériel, nos matières premières et les différentes étapes du brassage du malt au verre. Nous vous expliquerons également notre approche des bières modernes et houblonnées.
La visite se terminera par une dégustation commentée de 3 styles de bières différents, pour explorer les arômes et comprendre les spécificités de chaque style.
La visite est gratuite pour les moins de 4ans. .
Microbrasserie Octa 15 Rue des Chalutiers Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 99 42 67 07
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English :
L’événement Visite de la brasserie Octa Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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