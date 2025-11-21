Trail du Pouldu 2026 Lieu-dit Bellangenet Clohars-Carnoët

Trail du Pouldu 2026

Lieu-dit Bellangenet Le Pouldu Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-06-06 12:00:00

fin : 2026-06-06 00:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Sport, nature et convivialité au rendez-vous !

L’association Bugaled Ar Pouldu vous invite à découvrir les magnifiques sentiers de Clohars-Carnoët lors d’un trail ouvert à tous, suivi d’une soirée festive en bord de mer.

3 distances au choix

Courses (distances à préciser)

Marche 8 km (inscription sur place)

Après l’effort, le réconfort

Rendez-vous sur l’esplanade de la plage de Bellangenêt pour une soirée animée avec repas, musique et bonne ambiance !

Challenge par équipe !

Créez une équipe de 3 à 6 coureurs et tentez de décrocher un prix ! Le classement se fera sur les trois meilleurs temps de chaque groupe, avec une récompense pour les trois premières équipes sur les deux distances principales.

L’ensemble des bénéfices sera reversé au profit des enfants.

Venez courir, marcher et partager un moment inoubliable avec nous !

Trails 8, 13 et 24 km Marche 8 km. .

