Stage de voile multi-glisse Route du Claret Lourenties
Stage de voile multi-glisse Route du Claret Lourenties lundi 3 août 2026.
Lourenties
Stage de voile multi-glisse
Route du Claret Lac du Gabas Lourenties Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 16:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00
Date(s) :
2026-08-03
A partir de 11 ans. .
Route du Claret Lac du Gabas Lourenties 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 96 50 antoine.lion@cnpyreneen.fr
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English : Stage de voile multi-glisse
L’événement Stage de voile multi-glisse Lourenties a été mis à jour le 2026-05-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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