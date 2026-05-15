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Stage de voile multi-glisse Route du Claret Lourenties

Stage de voile multi-glisse Route du Claret Lourenties

Stage de voile multi-glisse Route du Claret Lourenties lundi 3 août 2026.

Lieu : Route du Claret

Adresse : Lac du Gabas

Ville : 64420 Lourenties

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 3 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Lourenties

Stage de voile multi-glisse

Route du Claret Lac du Gabas Lourenties Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 16:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :
2026-08-03

A partir de 11 ans.   .

Route du Claret Lac du Gabas Lourenties 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 96 50  antoine.lion@cnpyreneen.fr

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English : Stage de voile multi-glisse

L’événement Stage de voile multi-glisse Lourenties a été mis à jour le 2026-05-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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