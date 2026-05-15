Stage jardin du lac Route du Claret Lourenties
Stage jardin du lac Route du Claret Lourenties lundi 24 août 2026.
Lourenties
Stage jardin du lac
Route du Claret Lac du Gabas Lourenties Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 10:00:00
fin : 2026-08-28 12:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Animation ludique. Pour les 4 à 7 ans. .
Route du Claret Lac du Gabas Lourenties 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 96 50 antoine.lion@cnpyreneen.fr
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English : Stage jardin du lac
L’événement Stage jardin du lac Lourenties a été mis à jour le 2026-05-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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