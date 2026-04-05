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Stage de yoga et ayurveda, Mas Le Pailler des Aigladines, Mialet

Stage de yoga et ayurveda, Mas Le Pailler des Aigladines, Mialet

Stage de yoga et ayurveda, Mas Le Pailler des Aigladines, Mialet jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Mas Le Pailler des Aigladines

Adresse : 2936 Les Aigladines, 30140 Mialet

Ville : 30140 Mialet

Département : Gard

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Stage de yoga et ayurveda 7 – 10 mai Mas Le Pailler des Aigladines Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T09:00:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

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Yoga, randonnées et introduction à la médecine traditionnelle indienne

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