Stage de yoga et ayurveda, Mas Le Pailler des Aigladines, Mialet
Stage de yoga et ayurveda, Mas Le Pailler des Aigladines, Mialet jeudi 7 mai 2026.
Stage de yoga et ayurveda 7 – 10 mai Mas Le Pailler des Aigladines Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T09:00:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00
Mas Le Pailler des Aigladines 2936 Les Aigladines, 30140 Mialet Mialet 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « cultiverlesoi@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 80 57 01 05 »}]
Yoga, randonnées et introduction à la médecine traditionnelle indienne
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