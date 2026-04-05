Stage de yoga et ayurveda, Mas Le Pailler des Aigladines, Mialet

Stage de yoga et ayurveda 7 – 10 mai Mas Le Pailler des Aigladines Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T09:00:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Mas Le Pailler des Aigladines 2936 Les Aigladines, 30140 Mialet Mialet 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « cultiverlesoi@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 80 57 01 05 »}]

Yoga, randonnées et introduction à la médecine traditionnelle indienne