Stage d’échecs à St Hilaire, Salle des écolières, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

Informations pratiques

Stage d’échecs à St Hilaire 21 juillet et 4 août Salle des écolières Loiret

Tarif 8€ par séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T14:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-04T14:00:00+02:00 – 2026-08-04T17:00:00+02:00

Stages d’Échecs d’Été La Tour, Prends Garde !

Vous cherchez une activité ludique et stimulante pendant les vacances d’été ? Le club d’échecs La Tour, Prends Garde ! organise deux après-midis de stage ouverts à tous, débutants comme joueurs confirmés !

Quand ?

Mardi 21 juillet de 14h00 à 17h00

Mardi 4 août de 14h00 à 17h00

Où ?

À Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, à la Salle Les Écolières (1043 route d’Orléans).

Au programme :

Apprentissage des règles pour les novices.

Stratégies, tactiques et perfectionnement pour les initiés.

Parties amicales et tournois ludiques.

Et bien sûr… un goûter offert pour reprendre des forces !

Tarif :

8 € par après-midi.

Attention : Le nombre de places est strictement limité à 15 participants par séance afin de garantir les meilleures conditions d’apprentissage et de jeu !

Inscriptions :

Ne tardez pas à réserver votre place ! L’inscription se fait directement en ligne.

Venez faire chauffer les méninges dans une ambiance conviviale !

Salle des écolières 1043 route d’Orléans Saint Hilaire Saint Mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/6bpPR5gJx8d3C2YX7 »}]

Stage d’échecs

Eric Vignelles