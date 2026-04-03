Sauliac-sur-Célé

Stage découverte construction pierre sèche à l’écomusée de Cuzals

Écomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé Lot

Tarif : 50 – 50 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Fruit de l’épierrement des parcelles cultivées, les constructions dites “à pierres sèches” (car n’utilisant aucun mortier) sont des éléments identitaires de nos causses particulièrement menacés

Fruit de l’épierrement des parcelles cultivées, les constructions dites “à pierres sèches” (car n’utilisant aucun mortier) sont des éléments identitaires de nos causses particulièrement menacés. A travers ce stage, apprenez l'art de l'assemblage de la maçonnerie pierre sèche, et les différents types de constructions liés à la ressource locale, des fondations aux finitions.

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Écomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie

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English :

The result of the removal of stones from cultivated plots of land, dry-stone buildings (which use no mortar) are a particularly endangered part of the identity of our causses

L’événement Stage découverte construction pierre sèche à l’écomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Figeac