Stage découverte du Tennis de Table pour les Jeunes Place de la Salle Omnisports Quimperlé

Quimperlé

Stage découverte du Tennis de Table pour les Jeunes

Place de la Salle Omnisports Gymnase de Kerneuzec (Bât B3) Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Stage encadré par des bénévoles expérimentés du TTK (Tennis de Table Kemperle)

Il se déroule tous les mercredis en juillet et août de 10h à 12h

Il s’adresse à tous les jeunes de Quimperlé et ses environs, vivant dans la région ou simplement de passage en vacances. Possibilité de venir en famille, avec des copains ou copines. Possibilité de venir 1 fois ou plus.

Pour les jeunes de 7 à 10 ans, la présence d’un adulte est exigée.

Il est ouvert à tous, débutants comme initiés.

Mise à disposition de raquettes et balles

C’est une formidable occasion de tester ce sport et peut-être même de l’adopter.

La seule condition est de venir en tenue de sport avec l’objectif de se faire plaisir.

Dernière info, et pas des moindres, il est gratuit ! .

Place de la Salle Omnisports Gymnase de Kerneuzec (Bât B3) Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 31 11 44 79

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English : Stage découverte du Tennis de Table pour les Jeunes

L’événement Stage découverte du Tennis de Table pour les Jeunes Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS