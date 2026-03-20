Stage découverte Raid Aventure repos des bois Monistrol-sur-Loire

Stage découverte Raid Aventure

repos des bois 777 route des Razes Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Initiez-vous aux disciplines du raid et gagnez en autonomie !

Public adultes actifs, débutants en raid et sports nature.

Le stage se déroule sur 2 jours.

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repos des bois 777 route des Razes Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 77 31 41 asso.asseve@gmail.com

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English :

Introduce yourself to raid disciplines and gain in autonomy!

Public: active adults, beginners in raids and nature sports.

The course lasts 2 days.

L’événement Stage découverte Raid Aventure Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron