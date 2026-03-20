Stage découverte Raid Aventure repos des bois Monistrol-sur-Loire
Stage découverte Raid Aventure repos des bois Monistrol-sur-Loire samedi 23 mai 2026.
Stage découverte Raid Aventure
repos des bois 777 route des Razes Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Initiez-vous aux disciplines du raid et gagnez en autonomie !
Public adultes actifs, débutants en raid et sports nature.
Le stage se déroule sur 2 jours.
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repos des bois 777 route des Razes Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 77 31 41 asso.asseve@gmail.com
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English :
Introduce yourself to raid disciplines and gain in autonomy!
Public: active adults, beginners in raids and nature sports.
The course lasts 2 days.
L’événement Stage découverte Raid Aventure Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron