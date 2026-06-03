Stage découverte téléski nautique Base de loisirs du Lac de Caniel Vittefleur
Stage découverte téléski nautique Base de loisirs du Lac de Caniel Vittefleur lundi 17 août 2026.
Vittefleur
Stage découverte téléski nautique
Base de loisirs du Lac de Caniel 4 Rue du Dessous des Bois Vittefleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-17
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-17
Le téléski nautique est un sport ludique et physiquement accessible à tous, débutants ou expérimentées et à tout âge. Un téléski nautique, dont la traction est assurée par un système circulaire de câbles (830 mètres), permet aux skieurs d’évoluer facilement sur le plan d’eau.
Après 1 ou 2 séances d’essai, à vous le plaisir de la glisse sur le téléski du Lac de Caniel.
Stage de 4 demi-journées, du lundi au jeudi, durée 1h30 + 2h de pratique libre ( à répartir sur le samedi et le dimanche)
A partir de 10 ans
Conditions savoir nager
Matériel fourni (combinaison, casque et support de glisse)
Réservation obligatoire .
Base de loisirs du Lac de Caniel 4 Rue du Dessous des Bois Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 97 00 lacdecaniel@cote-albatre.com
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English : Stage découverte téléski nautique
L’événement Stage découverte téléski nautique Vittefleur a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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