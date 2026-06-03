Stage découverte téléski nautique Base de loisirs du Lac de Caniel Vittefleur lundi 24 août 2026.

Vittefleur

Stage découverte téléski nautique

Base de loisirs du Lac de Caniel 4 Rue du Dessous des Bois Vittefleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-24

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-24

Le téléski nautique est un sport ludique et physiquement accessible à tous, débutants ou expérimentées et à tout âge. Un téléski nautique, dont la traction est assurée par un système circulaire de câbles (830 mètres), permet aux skieurs d’évoluer facilement sur le plan d’eau.

Après 1 ou 2 séances d’essai, à vous le plaisir de la glisse sur le téléski du Lac de Caniel.

Stage de 4 demi-journées, du lundi au jeudi, durée 1h30 + 2h de pratique libre ( à répartir sur le samedi et le dimanche)

A partir de 10 ans

Conditions savoir nager

Matériel fourni (combinaison, casque et support de glisse)

Réservation obligatoire .

Base de loisirs du Lac de Caniel 4 Rue du Dessous des Bois Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 97 00 lacdecaniel@cote-albatre.com

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English : Stage découverte téléski nautique

L’événement Stage découverte téléski nautique Vittefleur a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre