Stage d’écriture créative Le Hangar Loretz-d’Argenton

Le Hangar 303 Rue Georges Gaudicheau Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres
Venez découvrir les univers artistiques de la compagnie le temps d’un week-end créatif et festif !
Stage d’écriture créative avec Jalie Barcilon.
Dans une ambiance conviviale, vous libérez la plume, vous découvrez des auteurs et ouvrez votre imaginaire. Venez partager de précieux moments d’humanité. .
Le Hangar 303 Rue Georges Gaudicheau Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 95 03 78 inex93@free.fr
