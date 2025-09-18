Stage d’écriture créative Le Hangar Loretz-d’Argenton

Le Hangar 303 Rue Georges Gaudicheau Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres

Venez découvrir les univers artistiques de la compagnie le temps d’un week-end créatif et festif !

Stage d’écriture créative avec Jalie Barcilon.

Dans une ambiance conviviale, vous libérez la plume, vous découvrez des auteurs et ouvrez votre imaginaire. Venez partager de précieux moments d’humanité. .

Le Hangar 303 Rue Georges Gaudicheau Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 95 03 78 inex93@free.fr

