Stage d’écriture créative
Stage d’écriture créative vendredi 10 juillet 2026.
Ecriture d’une nouvelle brève, de l’oubli aux souvenirs. Incarner un personnage – qui a perdu la mémoire – par sa voix, sa présence, sa psychologie et, peut-être, lui rendre ses souvenirs grâce à son entourage, c’est ce que propose ce stage.
Stage d’écriture dans une ambiance chaleureuse pour prendre le temps d’inventer des textes dramatiques, drôles, tendres ou intrigants et de les partager dans la convivialité.
L’Amnésique, écriture d’une nouvelle brève
Le vendredi 10 juillet 2026
de 10h00 à 17h00
payant
90€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T17:00:00+02:00
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