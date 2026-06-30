Stage d’écriture créative

Informations pratiques

Ecriture d’un nouvelle brève, de l’oubli aux souvenirs. Incarner un personnage – qui a perdu la mémoire – par sa voix, sa présence, sa psychologie et, peut-être, lui rendre ses souvenirs grâce à son entourage, c’est ce que propose ce stage.

Stage d’écriture dans une ambiance chaleureuse pour prendre le temps d’inventer des textes dramatiques, drôles, tendres ou intrigants et de les partager dans la convivialité.

8 personnes maximum.

L’Amnésique, écriture d’une nouvelle brève.

Du jeudi 23 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :

jeudi, vendredi

de 10h00 à 13h00

payant

90€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-23T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-24T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T13:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T13:00:00+02:00



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