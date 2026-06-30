UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA

Stage d’écriture créative

jeudi 23 juillet 2026

Stage d’écriture créative

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Département
Paris
Tarif
<p>90€</p>

Ecriture d’un nouvelle brève, de l’oubli aux souvenirs. Incarner un personnage – qui a perdu la mémoire – par sa voix, sa présence, sa psychologie et, peut-être, lui rendre ses souvenirs grâce à son entourage, c’est ce que propose ce stage.

Stage d’écriture dans une ambiance chaleureuse pour prendre le temps d’inventer des textes dramatiques, drôles, tendres ou intrigants et de les partager dans la convivialité.

8 personnes maximum.

L’Amnésique, écriture d’une nouvelle brève.
Du jeudi 23 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :
jeudi, vendredi
de 10h00 à 13h00
payant

90€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-23T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-24T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T13:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T13:00:00+02:00

 
https://carnetsdupassage.fr/events/categorie/atelier-ponctuel/ contact@carnetsdupassage.fr https://www.facebook.com/Carnetsdupassage https://www.facebook.com/Carnetsdupassage


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire