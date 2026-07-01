Stage d’écriture créative
samedi 25 juillet 2026
Informations pratiques
Les photographies de Lee Miller et de Gabriel Münter nous racontent de multiples histoires. Expérimentez trois manières d’écrire dans des genres variés à partir de photographies d’artistes.
Trois façons d’écrire en photos, stage d’écriture créative à Paris 10e.
Du samedi 25 juillet 2026 au dimanche 26 juillet 2026 :
dimanche
de 10h00 à 13h00
samedi
de 10h00 à 17h00
payant
Tarif : 135€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-25T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-26T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T17:00:00+02:00;2026-07-26T10:00:00+02:00_2026-07-26T13:00:00+02:00
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