Informations pratiques

Les photographies de Lee Miller et de Gabriel Münter nous racontent de multiples histoires. Expérimentez trois manières d’écrire dans des genres variés à partir de photographies d’artistes.

Trois façons d’écrire en photos, stage d’écriture créative à Paris 10e.

Du samedi 25 juillet 2026 au dimanche 26 juillet 2026 :

dimanche

de 10h00 à 13h00

samedi

de 10h00 à 17h00

payant

Tarif : 135€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-25T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-26T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T17:00:00+02:00;2026-07-26T10:00:00+02:00_2026-07-26T13:00:00+02:00



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