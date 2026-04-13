Stage d’écriture et de peinture au domaine d’Entras à Ayguetinte, Domaine d’Entras, Ayguetinte

Stage d’écriture et de peinture au domaine d’Entras à Ayguetinte Dimanche 7 juin, 10h00 Domaine d’Entras Gers

Gratuit, sur réservation. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

STAGE D’ÉCRITURE ET DE PEINTURE AU DOMAINE D’ENTRAS À AYGUETINTE

Par Isabelle Fouillet-L’IF, poète et Camille Gérard, illustrateur des Ateliers Charrette

RV au domaine d’Entras – Ayguetinte 32

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins 2026, vivez une expérience artistique et sensorielle au coeur du magnifique domaine d’Entras, à Ayguetinte ! Le temps d’une journée, laissez-vous inspirer par la beauté du paysage et explorez votre créativité à travers l’écriture et la peinture. Guidés par deux artistes passionnés, vous apprendrez à regarder la nature autrement : à observer ses formes, ses lumières, ses textures et ses couleurs, pour mieux les transformer en mots ou en traits de pinceau.

Aucune expérience n’est nécessaire ! Ce stage s’adresse à tous les curieux, qu’ils soient débutants ou confirmés, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Accessible aux adultes et adolescents (à partir de 12 ans, accompagnés d’un adulte). Gratuit. Réservation obligatoire au 05.62.05.22.89. Nombre de participants limité. Auberge espagnole le midi.

Pas de compétences initiales requises. Matériel fourni.

Domaine d’Entras Entras 32410 Ayguetinte Ayguetinte 32410 Gers Occitanie 0562681141 https://www.domaine-entras.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0562052289 »}, {« type »: « email », « value »: « info@auch-tourisme.com »}] Situé au cœur du territoire du Pays d’art et d’histoire Grand Auch Cœur de Gascogne, ce domaine est une véritable institution gersoise, entre transmission de savoir-faire et valorisation d’un patrimoine naturel façonné par la culture viticole.

À deux pas de sites emblématiques tels que le château de Lavardens, l’abbaye de Flaran ou encore la station thermale de Castéra-Verduzan, le vignoble de la famille Maestrojuan s’étend sur 29 hectares.

Vigneron indépendant et membre du réseau Bienvenue à la Ferme, le Domaine Entras cultive depuis 2017 ses vignes et ses terres en agriculture biologique et, plus récemment, en biodynamie, sur l’ensemble du domaine.

Lors de votre visite, vous pourrez découvrir :

une présentation du domaine par l’équipe

des produits régulièrement récompensés : vins IGP Côtes de Gascogne, Floc de Gascogne, Armagnac

une moutarde traditionnelle au moût de raisin

une collection de vieux outils liés au travail de la vigne

Ils vous accueillent tout au long de l’année pour déguster, partager des moments conviviaux et découvrir l’univers du domaine.

STAGE D’ÉCRITURE ET DE PEINTURE AU DOMAINE D’ENTRAS À AYGUETINTE

©CDT du Gers