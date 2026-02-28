STAGE DESSIN AQUARELLE L’écorcée bleue Arnage

Arnage

STAGE DESSIN AQUARELLE

L’écorcée bleue 20 Chemin de la Bordelière Arnage Sarthe

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 10:30:00

fin : 2026-05-18 12:00:00

Date(s) :

2026-05-11 2026-05-12 2026-05-18 2026-05-19

Stage Dessin Aquarelle proposé par l’écorcée bleue .

L’écorcée bleue 20 Chemin de la Bordelière Arnage 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 9 72 97 69 24 atelier@ecorceebleue.com

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English :

L’événement STAGE DESSIN AQUARELLE Arnage a été mis à jour le 2026-04-13 par CDT72