Stage enfant peinture L’écorcée bleue Arnage

Stage enfant peinture L’écorcée bleue Arnage mardi 14 avril 2026.

Stage enfant peinture

L’écorcée bleue 20 Chemin de la Bordelière Arnage Sarthe

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:00:00
fin : 2026-04-14 11:30:00

Date(s) :
2026-04-14 2026-04-27

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L’écorcée bleue 20 Chemin de la Bordelière Arnage 72230 Sarthe Pays de la Loire   atelier@ecorceebleue.com

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English :

L’événement Stage enfant peinture Arnage a été mis à jour le 2026-03-10 par CDT72

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