STAGE DESSIN AVEC MODELE VIVANT Ateliers PAJOL Paris 18ème

Au fil du stage, les participants apprennent à construire le corps humain selon des repères liés aux articulations osseuses, formes de base, formes musculaires synthétique, à affiner leur observation et à développer leur précision grâce au dessin d’après modèle vivant.

Le travail des ombres, des valeurs et de la perspective permet de donner du relief et de la profondeur aux réalisations.

Différentes techniques sont également explorées, du crayon à l’encre noire aquarellable, jusqu’à des approches mixtes plus libres, offrant une ouverture vers une expression personnelle et sensible.

Intervenante : Florent Trastour

Nombre de places : 10 inscrits

Tarif : 460 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)

Tarif Formation professionnelle : 1200 €

Dates : du 29 au 03 Juillet 2026

Horaires : de 10h à 17h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations par email à l’adresse public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Ce stage intensif de cinq jours propose une immersion dans l’étude du corps humain à travers le dessin, en abordant progressivement les notions de proportions, de volume, de lumière et de mouvement.

Du lundi 29 juin 2026 au vendredi 03 juillet 2026 :

payant

Tarif : 460 €

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-29T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ateliers PAJOL 16, esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris 18ème

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780



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