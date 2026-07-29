Stage dessin d’observation Bergerac
jeudi 27 août 2026 · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Stage dessin d’observation
Bergerac Dordogne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 09:30:00
fin : 2026-08-27 12:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Découvrez le plaisir du dessin en observant le patrimoine du centre historique de Bergerac. Au cours de cette matinée, vous apprendrez à développer votre regard, à travailler les proportions, la perspective et les jeux de lumière dans une ambiance conviviale. Stage ouvert aux adultes et aux jeunes à partir de 16 ans, tous niveaux bienvenus. Vous pouvez apporter votre matériel (carnet de croquis, crayons, fusains, aquarelle…), du matériel sera également mis à disposition.
Tarif 30 €
Sur inscription 06 66 05 96 46 galeriegarance@gmail.com .
Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 05 96 46 galeriegarance@gmail.com
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English : Stage dessin d’observation
L’événement Stage dessin d’observation Bergerac a été mis à jour le 2026-07-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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