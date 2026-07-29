Informations pratiques

Bergerac

Stage dessin d’observation

Bergerac Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 09:30:00

fin : 2026-08-27 12:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Découvrez le plaisir du dessin en observant le patrimoine du centre historique de Bergerac. Au cours de cette matinée, vous apprendrez à développer votre regard, à travailler les proportions, la perspective et les jeux de lumière dans une ambiance conviviale. Stage ouvert aux adultes et aux jeunes à partir de 16 ans, tous niveaux bienvenus. Vous pouvez apporter votre matériel (carnet de croquis, crayons, fusains, aquarelle…), du matériel sera également mis à disposition.

Tarif 30 €

Sur inscription 06 66 05 96 46 galeriegarance@gmail.com .

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 05 96 46 galeriegarance@gmail.com

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English : Stage dessin d’observation

L’événement Stage dessin d’observation Bergerac a été mis à jour le 2026-07-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides