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AGENDA · Bergerac

Stage dessin d’observation Bergerac

jeudi 27 août 2026 · Bergerac

Stage dessin d’observation Bergerac

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif

Bergerac

Stage dessin d’observation

Bergerac Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 09:30:00
fin : 2026-08-27 12:30:00

Date(s) :
2026-08-27

Découvrez le plaisir du dessin en observant le patrimoine du centre historique de Bergerac. Au cours de cette matinée, vous apprendrez à développer votre regard, à travailler les proportions, la perspective et les jeux de lumière dans une ambiance conviviale. Stage ouvert aux adultes et aux jeunes à partir de 16 ans, tous niveaux bienvenus. Vous pouvez apporter votre matériel (carnet de croquis, crayons, fusains, aquarelle…), du matériel sera également mis à disposition.

Tarif 30 €
Sur inscription 06 66 05 96 46 galeriegarance@gmail.com   .

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 05 96 46  galeriegarance@gmail.com

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English : Stage dessin d’observation

L’événement Stage dessin d’observation Bergerac a été mis à jour le 2026-07-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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