Stage dessin : Textures & transparences à l’aquarelle Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-05 10:00 – 17:00

Gratuit : non Tarif plein : 67 € / Tarif réduit sur justificatif : 60 € Tarif réduit sur justificatif : étudiants, RSA, recherche d’emploi, carte handicap et fratrieRèglement par cartes, espèces, chèques ou chèques vacances. Tout public

À l’aide de pinceaux variés, éponges, sel, pulvérisateur, plume ou couteau, vous découvrirez comment chaque outil influence le rendu et enrichit l’image. Un atelier accessible à tous pour apprendre à maîtriser l’eau, révéler la matière et créer des images sensibles, lumineuses et résolument actuelles.Sur une journée, vous découvrirez comment jouer avec l’eau et les pigments pour créer des images sensibles, lumineuses et expressives. Fondus, transparences, textures et effets inattendus deviennent un véritable terrain d’expérimentation.PROGRAMME10h–12h30 : découverte des effets fondamentaux de l’aquarelle (fondus, dégradés, transparences, textures).13h30–17h : exploration plus libre des techniques et outils pour créer des images riches et expressives.APPROCHE ARTISTIQUEExploration de l’aquarelle à travers ses effets plastiques et expressifs : gestion de l’eau, des pigments et des réserves. Le stage met l’accent sur l’expérimentation des textures, des outils et des gestes pour développer une approche sensible et contemporaine de la peinture.MATÉRIEL ET TECHNIQUESAquarelle sur papier avec utilisation de pinceaux variés, éponges, sel, pulvérisateur, plume et autres outils expérimentaux.Travail centré sur la maîtrise de l’eau, les effets de matière et la création de textures et ambiances lumineuses.10 stagiaires maximum pour un meilleur suivi de chacunTous niveaux / Ados et adultes / Débutants bienvenusCours dirigé par Nikita Daguerre???? Infos et réservation : https://www.lecoquillageetloreille-nantes.com/

Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200



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