Stage d’été Céramique La FAÏENCERIE DE CROISY Croisy-sur-Eure

Informations pratiques

Croisy-sur-Eure

Stage d’été Céramique

La FAÏENCERIE DE CROISY 7 route de Ménilles Croisy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-28 14:30:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-18 2026-08-25

Découverte ou perfectionnement par le biais d’un stage de 3 heures ( enfants ) ou 4 heures ( adultes ) à réaliser obligatoirement en deux séances. La 1ère séance est dédiée à la fabrication de la pièce. Le décor est effectué lors de la 2ème séance. Les tarifs incluent toutes les matières premières ainsi que les cuissons ( 16 heures à 1000 degrés ). Frais d’expédition par colissimo en sus si besoin ( 16 € par colis pour dimension mug ). 4 ou 5 élèves maximum par session Tarifs Stage adulte 70 € les 4 heures (de 10h00 à 12h00) Stage enfant 50 € les 3 heures (de 14h30 à 16h00) Dates

Mardi 21 juillet et jeudi 23 juillet / Mardi 28 juillet et jeudi 30 juillet

Mardi 18 août et jeudi 20 août / Mardi 25 août et jeudi 27 août .

La FAÏENCERIE DE CROISY 7 route de Ménilles Croisy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 6 88 67 35 10 lafaienceriedecroisy@gmail.com

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English : Stage d’été Céramique

L’événement Stage d’été Céramique Croisy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération