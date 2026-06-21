Stage d’été Club de Canoë Kayak des 3 Rivières Sentier du Halage Saint-Domineuc
jeudi 9 juillet 2026 · Sentier du Halage · Saint-Domineuc
Informations pratiques
Saint-Domineuc
Stage d’été Club de Canoë Kayak des 3 Rivières
Sentier du Halage Club de Canoë Kayak des 3 Rivières Saint-Domineuc Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22
Sorties mer (journée) 09/07 et 22/07
Stage demi-journée kayak ou paddle 17-18-19/08
Sortie bivouac sur l’archipel de bréhat (repas compris) 16-17-18-19/07 .
Sentier du Halage Club de Canoë Kayak des 3 Rivières Saint-Domineuc 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 03 89 22 62
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English :
L’événement Stage d’été Club de Canoë Kayak des 3 Rivières Saint-Domineuc a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel