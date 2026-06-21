Stage d’été Club de Canoë Kayak des 3 Rivières Sentier du Halage Saint-Domineuc

Informations pratiques

Saint-Domineuc

Stage d’été Club de Canoë Kayak des 3 Rivières

Sentier du Halage Club de Canoë Kayak des 3 Rivières Saint-Domineuc Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22

Sorties mer (journée) 09/07 et 22/07

Stage demi-journée kayak ou paddle 17-18-19/08

Sortie bivouac sur l’archipel de bréhat (repas compris) 16-17-18-19/07 .

Sentier du Halage Club de Canoë Kayak des 3 Rivières Saint-Domineuc 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 03 89 22 62

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English :

L’événement Stage d’été Club de Canoë Kayak des 3 Rivières Saint-Domineuc a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel