Blond

Stage d’été de Qi Gong

Salle des fêtes Rue Jean Giraudoux Blond Haute-Vienne

Tarif : 70 – 70 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-26

Venez passer une journée autour du Qi Gong ; pratique chinoise ancestrale qui allie des enchainements spécifiques lents, de la gymnastique douce, une attention sur la respiration, des exercices énergétiques, des auto massages. Parmi ses bienfaits, on peut citer l’aide au lâcher prise, l’amélioration de la coordination, de l’équilibre, de la concentration et de la mémoire, l’accroissement de la vitalité, la fluidification de l’énergie interne. Prévoir un pique-nique, une tenue souple et une gourde. .

Salle des fêtes Rue Jean Giraudoux Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 85 95 79 asso.qian@orange.fr

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English : Stage d’été de Qi Gong

L’événement Stage d’été de Qi Gong Blond a été mis à jour le 2026-04-28 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin