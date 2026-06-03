Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage d’été en arts plastiques association Arzazou PARIS 14 – PARIS

Stage d’été en arts plastiques association Arzazou PARIS 14 – PARIS

Stage d’été en arts plastiques association Arzazou PARIS 14 – PARIS lundi 6 juillet 2026.

Lieu : association Arzazou

Adresse : 90/92 rue du moulin vert 75014 Pari

Ville : 75014 PARIS 14 - PARIS

Département : Paris

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif : <p>Stage 3 séances : 100€</p><p>1 séance : 38€</p><p>Réservation sur arzazou@gmail.com et 06 78 18 08 77</p>

Modelage, peinture sur chevalet , dessin, bricolage artistique pour les enfants 4/10 ans et les ados 11/15 ans.

3 séances de deux heures pour aborder en douceur différentes disciplines artistiques dans un cadre bienveillant, du 6 au 8 juillet de 14h à 16h, Paris 14e.

Rejoins nous pour développer ta créativité pendant le stage d’arts plastiques de l’été.
Du lundi 06 juillet 2026 au mercredi 08 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi
de 14h00 à 16h00
payant

Stage 3 séances : 100€

1 séance : 38€

Réservation sur arzazou@gmail.com et 06 78 18 08 77

Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T14:00:00+02:00_2026-07-06T16:00:00+02:00;2026-07-07T14:00:00+02:00_2026-07-07T16:00:00+02:00;2026-07-08T14:00:00+02:00_2026-07-08T16:00:00+02:00

association Arzazou 90/92 rue du moulin vert 75014 Pari  75014 PARIS 14 – PARIS
https://arzazou.blogspot.fr +33678180877 arzazou@gmail.com https://arzazou https://arzazou


Afficher la carte du lieu association Arzazou et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à PARIS 14 - PARIS (Paris)