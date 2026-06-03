Stage d’été en arts plastiques association Arzazou PARIS 14 – PARIS

Modelage, peinture sur chevalet , dessin, bricolage artistique pour les enfants 4/10 ans et les ados 11/15 ans.

3 séances de deux heures pour aborder en douceur différentes disciplines artistiques dans un cadre bienveillant, du 6 au 8 juillet de 14h à 16h, Paris 14e.

Rejoins nous pour développer ta créativité pendant le stage d’arts plastiques de l’été.

Du lundi 06 juillet 2026 au mercredi 08 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi

de 14h00 à 16h00

payant

Stage 3 séances : 100€

1 séance : 38€

Réservation sur arzazou@gmail.com et 06 78 18 08 77

Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-08T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T14:00:00+02:00_2026-07-06T16:00:00+02:00;2026-07-07T14:00:00+02:00_2026-07-07T16:00:00+02:00;2026-07-08T14:00:00+02:00_2026-07-08T16:00:00+02:00

association Arzazou 90/92 rue du moulin vert 75014 Pari 75014 PARIS 14 – PARIS

https://arzazou.blogspot.fr +33678180877 arzazou@gmail.com https://arzazou https://arzazou



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