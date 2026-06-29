Stage d’été intensif d’anglais Carel Royan
Stage d’été intensif d’anglais Carel Royan lundi 29 juin 2026.
Royan
Stage d’été intensif d’anglais
Carel 48 boulevard Franck Lamy Royan Charente-Maritime
Tarif : 475 – 475 – EUR
Option 4 déjeuners = 530,60 € au total
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 09:00:00
fin : 2026-07-24 13:00:00
Date(s) :
2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-24
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Carel 48 boulevard Franck Lamy Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 50 00 inscription@carel.org
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English :
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L’événement Stage d’été intensif d’anglais Royan a été mis à jour le 2026-06-23 par Royan Atlantique
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