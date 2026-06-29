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Stage d’été intensif d’anglais Carel Royan

Stage d’été intensif d’anglais Carel Royan lundi 29 juin 2026.

Lieu
Carel
Adresse
48 boulevard Franck Lamy
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Début
lundi 29 juin 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
475 475 Option 4 déjeuners = 530,60 € au total

Royan

Stage d’été intensif d’anglais

Carel 48 boulevard Franck Lamy Royan Charente-Maritime

Tarif : 475 – 475 – EUR

Option 4 déjeuners = 530,60 € au total

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 09:00:00
fin : 2026-07-24 13:00:00

Date(s) :
2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-24

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Carel 48 boulevard Franck Lamy Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 50 00  inscription@carel.org

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English :

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L’événement Stage d’été intensif d’anglais Royan a été mis à jour le 2026-06-23 par Royan Atlantique

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