Stage d’illustration : illustration et narration visuelle EESAB-site de Rennes Rennes
mardi 20 avril 2027 · EESAB-site de Rennes · Rennes
Informations pratiques
Stage d’illustration : illustration et narration visuelle EESAB-site de Rennes Rennes 20 – 22 avril 2027 Ille-et-Vilaine
Comment une image raconte-t-elle une histoire ?
Raconter en images : un stage d’illustration et de narration visuelle
Pendant trois jours, vous explorerez le dessin, le papier découpé, les aplats de couleur et d’autres techniques à travers une série de jeux, d’expérimentations et de contraintes. Vous chercherez à synthétiser, composer, transformer et mettre les images en mouvement, tout en découvrant les bases de la narration visuelle.
Ce stage s’adresse à toute personne curieuse d’explorer l’image et l’illustration, quel que soit son niveau en dessin. L’accent sera mis sur le plaisir de chercher, d’expérimenter et de fabriquer, plutôt que sur la recherche d’un résultat.
École des Beaux-arts de Bretagne
Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 avril (14h-18h)
Inscription à partir du 14 septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-04-20T14:00:00.000+02:00
Fin : 2027-04-22T18:00:00.000+02:00
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https://www.eesab.fr/rennes/illustration-et-narration-visuelle/
EESAB-site de Rennes 34 rue Hoche, 35000 Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
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