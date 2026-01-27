Stage dimanche à chanter Quai de scène Bourg-lès-Valence

Stage dimanche à chanter

Quai de scène 5 rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Vous aimez chanter ?

Venez jouer avec votre voix lors d’un ou deux dimanches ! À travers des exercices ludiques, jeux vocaux et improvisations, explorez les possibilités de votre voix en lien avec le corps, l’espace et l’énergie.

.

Quai de scène 5 rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 40 54 02 contact@quaidescene.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you like to sing?

Come and play with your voice on one or two Sundays! Through playful exercises, vocal games and improvisations, explore the possibilities of your voice in relation to body, space and energy.

L’événement Stage dimanche à chanter Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-01-27 par Valence Romans Tourisme