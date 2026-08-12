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Stage d’impro Ado avec Sophie Galle Théâtre du Cercle Rennes

lundi 22 février 2027 · Théâtre du Cercle · Rennes

Stage d’impro Ado avec Sophie Galle Théâtre du Cercle Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 22 février 2027
Fin
mercredi 24 février 2027
Lieu
Théâtre du Cercle
Adresse
30 rue de paris 35000 rennes
Ville
35708 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Stage d’impro Ado avec Sophie Galle Théâtre du Cercle Rennes 22 – 24 février 2027 Ille-et-Vilaine

80 € + 38 € d’adhésion au Cercle Paul Bert

Formule 3 jours • À partir de 12 ans • 12 participant·es

Ce stage de trois jours propose aux adolescent.es de découvrir le théâtre d’improvisation. Il s’agit d’apprendre à jouer une scène qui n’a pas été répétée au préalable. Pour cela nous passerons par différents jeux et exercices qui amèneront les adolescent.es à un lâcher prise nécessaire pour l’improvisation, tout en restant à l’écoute de leur partenaire.

Ce stage est ludique et bienveillant afin que chacun.e puisse exprimer son univers et son imagination.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-02-22T11:00:00.000+01:00
Fin : 2027-02-24T16:00:00.000+01:00

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http://www.theatreducercle.com  https://cpb-tdc.kalisport.com/s-inscrire-a-un-stage/inscription/33/stage-d-impro-ado-sophie-galle

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine
tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128


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