Informations pratiques

Stage d’impro Ado avec Sophie Galle Théâtre du Cercle Rennes 22 – 24 février 2027 Ille-et-Vilaine

80 € + 38 € d’adhésion au Cercle Paul Bert

Formule 3 jours • À partir de 12 ans • 12 participant·es

Ce stage de trois jours propose aux adolescent.es de découvrir le théâtre d’improvisation. Il s’agit d’apprendre à jouer une scène qui n’a pas été répétée au préalable. Pour cela nous passerons par différents jeux et exercices qui amèneront les adolescent.es à un lâcher prise nécessaire pour l’improvisation, tout en restant à l’écoute de leur partenaire.

Ce stage est ludique et bienveillant afin que chacun.e puisse exprimer son univers et son imagination.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-02-22T11:00:00.000+01:00

Fin : 2027-02-24T16:00:00.000+01:00

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http://www.theatreducercle.com https://cpb-tdc.kalisport.com/s-inscrire-a-un-stage/inscription/33/stage-d-impro-ado-sophie-galle

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



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