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AGENDA · Fellering

Stage Ecrire(s) sa créature aux pluriels Fellering

lundi 3 août 2026 · Fellering

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
4 B rue des Fabriques
Ville
68470 Fellering
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Fellering

Stage Ecrire(s) sa créature aux pluriels

4 B rue des Fabriques Fellering Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Un stage vivant pour imaginer et créer en groupe sa Créature
Accompagné par la jeune compagnie La Cancrerie ce stage propose à chacun.e au fil de demi-journées thématiques la création individuelle d’une Créature en explorant plusieurs formes d’expression du spectacle vivant les mots, le jeu, la fabrication de masques ou les réalisation de costume. A l’issue de la semaine chaque Créature sera mise en lumière dans une courte capsule vidéo. Le stage sera clôturé par une restitution du travail réalisé et un moment convivial 0  .

4 B rue des Fabriques Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 20 09 61 06  activites@collectifdespossibles.fr

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English :

A dynamic workshop where participants work together to imagine and create their own Creature

L’événement Stage Ecrire(s) sa créature aux pluriels Fellering a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin

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