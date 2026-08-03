Stage Ecrire(s) sa créature aux pluriels Fellering
lundi 3 août 2026 · Fellering
Informations pratiques
Fellering
Stage Ecrire(s) sa créature aux pluriels
4 B rue des Fabriques Fellering Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Un stage vivant pour imaginer et créer en groupe sa Créature
Accompagné par la jeune compagnie La Cancrerie ce stage propose à chacun.e au fil de demi-journées thématiques la création individuelle d’une Créature en explorant plusieurs formes d’expression du spectacle vivant les mots, le jeu, la fabrication de masques ou les réalisation de costume. A l’issue de la semaine chaque Créature sera mise en lumière dans une courte capsule vidéo. Le stage sera clôturé par une restitution du travail réalisé et un moment convivial 0 .
4 B rue des Fabriques Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 20 09 61 06 activites@collectifdespossibles.fr
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English :
A dynamic workshop where participants work together to imagine and create their own Creature
L’événement Stage Ecrire(s) sa créature aux pluriels Fellering a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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