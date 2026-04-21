Saint-Martin-de-Fugères

Stage écriture et marche

gite du Chasou Saint-Martin-de-Fugères Haute-Loire

Tarif : 220 – 220 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Stage d’écriture et de marche de trois jours en Haute-Loire, sur le chemin de Stevenson, pour une reconnexion à soi, à la nature et aux autres.

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gite du Chasou Saint-Martin-de-Fugères 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 35 99 74 caroline.michel@hotmail.fr

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English :

Three-day writing and walking course in the Haute-Loire, on the Stevenson trail, to reconnect with yourself, nature and others.

L’événement Stage écriture et marche Saint-Martin-de-Fugères a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal