Stage écriture et marche Saint-Martin-de-Fugères
Stage écriture et marche Saint-Martin-de-Fugères samedi 23 mai 2026.
Saint-Martin-de-Fugères
Stage écriture et marche
gite du Chasou Saint-Martin-de-Fugères Haute-Loire
Tarif : 220 – 220 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
Stage d’écriture et de marche de trois jours en Haute-Loire, sur le chemin de Stevenson, pour une reconnexion à soi, à la nature et aux autres.
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gite du Chasou Saint-Martin-de-Fugères 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 35 99 74 caroline.michel@hotmail.fr
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English :
Three-day writing and walking course in the Haute-Loire, on the Stevenson trail, to reconnect with yourself, nature and others.
L’événement Stage écriture et marche Saint-Martin-de-Fugères a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal