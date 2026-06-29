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Stage écriture et mise en voix Théatre de la Haute ville Granville

Stage écriture et mise en voix Théatre de la Haute ville Granville

Stage écriture et mise en voix Théatre de la Haute ville Granville dimanche 30 août 2026.

Lieu
Théatre de la Haute ville
Adresse
51 Rue Notre Dame
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Granville

Stage écriture et mise en voix

Théatre de la Haute ville 51 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Atelier d’écriture suivi de mise en voix des textes.   .

Théatre de la Haute ville 51 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 6 83 46 85 42  delphine.bougeard@gmail.com

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English : Stage écriture et mise en voix

L’événement Stage écriture et mise en voix Granville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Granville Terre et Mer

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