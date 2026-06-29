Stage écriture et mise en voix Théatre de la Haute ville Granville dimanche 30 août 2026.

Granville

Stage écriture et mise en voix

Théatre de la Haute ville 51 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Atelier d’écriture suivi de mise en voix des textes. .

Théatre de la Haute ville 51 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 6 83 46 85 42 delphine.bougeard@gmail.com

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English : Stage écriture et mise en voix

L’événement Stage écriture et mise en voix Granville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Granville Terre et Mer