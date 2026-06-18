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STAGE ENFANT LES ÉMOTIONS Lux

STAGE ENFANT LES ÉMOTIONS Lux

STAGE ENFANT LES ÉMOTIONS Lux lundi 6 juillet 2026.

Adresse : SALLE DES FÊTES

Ville : 31290 Lux

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 80 80 80 80 Tarif enfant

Lux

STAGE ENFANT LES ÉMOTIONS

SALLE DES FÊTES Lux Haute-Garonne

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
80
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Stage théâtre enfants à Lux, découverte ludique des émotions, activités créatives et expression scénique pour s’amuser et gagner en confiance.
À Lux, le Petit Théâtre de Florence propose un stage original de deux jours pour les enfants de 6 à 14 ans autour des émotions, dans une ambiance ludique et encadrée.

Rendez-vous les lundi 6 et mardi 7 juillet de 9h à 17h à la salle des fêtes pour explorer joie, peur, surprise et bien plus à travers des activités théâtrales. 80  .

SALLE DES FÊTES Lux 31290 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Children’s Theater Workshop at %E0 Lux: a fun exploration of emotions, creative activities, and stage performance to have fun and build confidence.

L’événement STAGE ENFANT LES ÉMOTIONS Lux a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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