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Stage équestre Cheval La Jeannette Pléneuf-Val-André

Stage équestre Cheval La Jeannette Pléneuf-Val-André lundi 20 avril 2026.

Lieu : La Jeannette

Adresse : Centre équestre La Jeannette

Ville : 22370 Pléneuf-Val-André

Département : Côtes-d'Armor

Début : 2026-04-20T13:30:00

Fin : 2026-04-20T16:30:00

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Pléneuf-Val-André

Stage équestre Cheval

La Jeannette Centre équestre La Jeannette Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 13:30:00
fin : 2026-04-20 16:30:00

Date(s) :
2026-04-20

Pendant les vacances de printemps, le centre équestre La Jeannette propose un stage de cheval, chaque après-midi, pendant 5 jours.

Inscription obligatoire auprès du centre équestre sur place ou par téléphone.   .

La Jeannette Centre équestre La Jeannette Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 38 15 12 77 

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English :

L’événement Stage équestre Cheval Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-03 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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