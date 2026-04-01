Stage équestre Cheval La Jeannette Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Stage équestre Cheval

La Jeannette Centre équestre La Jeannette Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 13:30:00

fin : 2026-04-20 16:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Pendant les vacances de printemps, le centre équestre La Jeannette propose un stage de cheval, chaque après-midi, pendant 5 jours.

Inscription obligatoire auprès du centre équestre sur place ou par téléphone. .

La Jeannette Centre équestre La Jeannette Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 38 15 12 77

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English :

L’événement Stage équestre Cheval Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-03 par Pléneuf-Val-André Tourisme