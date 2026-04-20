Saint-André-de-Lancize

STAGE EQUESTRE INITIATION DECOUVERTE

Ferme équestre des Mourènes Saint-André-de-Lancize Lozère

Tarif : 180 – 180 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 09:30:00

fin : 2026-04-23 12:30:00

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24

Stage initiation-découverte de l’équitation du lundi 20 au vendredi 24 avril, de 9h30 à 12h30. A partir de 6 ans.

37€ la demi-journée, 180€ les 5.

Pendant les vacances, venez à la ferme équestre des Mourènes découvrir l’équitation avec ce stage initiation-découverte du lundi 20 au vendredi 24 avril, de 9h30 à 12h30. A partir de 6 ans.

37€ la demi-journée, 180€ les 5. .

Ferme équestre des Mourènes Saint-André-de-Lancize 48240 Lozère Occitanie +33 6 85 35 17 85

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English :

Introductory horse-riding course from Monday April 20 to Friday April 24, 9.30am to 12.30pm. Ages 6 and up.

37? per half-day, 180? for 5.

L’événement STAGE EQUESTRE INITIATION DECOUVERTE Saint-André-de-Lancize a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes