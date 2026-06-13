Stage escalade en falaise 11/14 ans Site d’escalade Culles-les-Roches
Stage escalade en falaise 11/14 ans Site d’escalade Culles-les-Roches lundi 6 juillet 2026.
Culles-les-Roches
Stage escalade en falaise 11/14 ans
Site d’escalade Chp Lauvry Culles-les-Roches Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 13:30:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-12 2026-08-26
Roule&Grimpe propose des demi-journées d’escalade en falaise pour les 11-14 ans. En petit groupe, les jeunes découvrent l’escalade et les bases de l’assurage, accompagnés par un éducateur sportif diplômé. Les jeunes peuvent participer à plusieurs séances au cours de l’été les activités proposées varient d’une séance à l’autre. .
Site d’escalade Chp Lauvry Culles-les-Roches 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 62 50 94 rouleetgrimpe@gmail.com
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English : Stage escalade en falaise 11/14 ans
L’événement Stage escalade en falaise 11/14 ans Culles-les-Roches a été mis à jour le 2026-06-13 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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