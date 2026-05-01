STAGE ET SOIRÉES TOUTES DANSES SALLE DES FÊTES Sainte-Foy-d’Aigrefeuille
STAGE ET SOIRÉES TOUTES DANSES SALLE DES FÊTES Sainte-Foy-d’Aigrefeuille samedi 30 mai 2026.
Sainte-Foy-d’Aigrefeuille
STAGE ET SOIRÉES TOUTES DANSES
SALLE DES FÊTES Place François Mitterand Sainte-Foy-d’Aigrefeuille Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
8
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Bachata, Rock, Valse, Chacha, Salsa … Si vous aimez danser, rendez-vous à Sainte-Foy-d’Aigrefeuille pour vous amuser entre danseurs et danseuses.
Rock’n’co vous propose 3 stages le 30 mai, à la salle des fêtes de Sainte Foy:
* de 16h15 à 17h15 Bachata débutants. Prérequis Aucun ! Juste avoir envie de découvrir la bachata
* 17h30 à 18h30 Rock intermédiaire. Prérequis avoir au moins 1 an de rock.
* 18h45 à 19h45 Valse lente intermédiaire/avancé. Prérequis Danser la valse lente depuis au moins 2 ans
Et ensuite Soirée danses de salon avec démonstration par les élèves.
Venez nombreux danser le chacha, le rock, la salsa et bien d’autres danses de salon !
Réservations en ligne ! 8 .
SALLE DES FÊTES Place François Mitterand Sainte-Foy-d’Aigrefeuille 31570 Haute-Garonne Occitanie rocknco31@gmail.com
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English :
Bachata, Rock, Valse, Chacha, Salsa … If you like to dance, come to Sainte-Foy-d’Aigrefeuille and enjoy yourself with other dancers.
L’événement STAGE ET SOIRÉES TOUTES DANSES Sainte-Foy-d’Aigrefeuille a été mis à jour le 2026-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE