STAGE ET SOIRÉES TOUTES DANSES SALLE DES FÊTES Sainte-Foy-d’Aigrefeuille

Sainte-Foy-d’Aigrefeuille

STAGE ET SOIRÉES TOUTES DANSES

SALLE DES FÊTES Place François Mitterand Sainte-Foy-d’Aigrefeuille Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

8

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Bachata, Rock, Valse, Chacha, Salsa … Si vous aimez danser, rendez-vous à Sainte-Foy-d’Aigrefeuille pour vous amuser entre danseurs et danseuses.

Rock’n’co vous propose 3 stages le 30 mai, à la salle des fêtes de Sainte Foy:

* de 16h15 à 17h15 Bachata débutants. Prérequis Aucun ! Juste avoir envie de découvrir la bachata

* 17h30 à 18h30 Rock intermédiaire. Prérequis avoir au moins 1 an de rock.

* 18h45 à 19h45 Valse lente intermédiaire/avancé. Prérequis Danser la valse lente depuis au moins 2 ans

Et ensuite Soirée danses de salon avec démonstration par les élèves.

Venez nombreux danser le chacha, le rock, la salsa et bien d’autres danses de salon !

Réservations en ligne ! 8 .

SALLE DES FÊTES Place François Mitterand Sainte-Foy-d’Aigrefeuille 31570 Haute-Garonne Occitanie rocknco31@gmail.com

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English :

Bachata, Rock, Valse, Chacha, Salsa … If you like to dance, come to Sainte-Foy-d’Aigrefeuille and enjoy yourself with other dancers.

L’événement STAGE ET SOIRÉES TOUTES DANSES Sainte-Foy-d’Aigrefeuille a été mis à jour le 2026-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE