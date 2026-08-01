Informations pratiques

Maisonnais

Stage excellence équestre

Maisonnais Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-17

Venez vous perfectionner au Domaine La Héroïca

Nous vous proposons stage d’excellence équestre ( galop 4 à 6), dressage, débourrage, travail à pied, soins et communication, théorie et connaissances, promenades et détente et bien d’autres activités! .

Maisonnais 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 64 10 89

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English :

Come hone your skills at Domaine La H%E9ro%EFca

L’événement Stage excellence équestre Maisonnais a été mis à jour le 2026-08-07 par OT CHATEAUMEILLANT