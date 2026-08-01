Stage excellence équestre Maisonnais
lundi 17 août 2026 · Maisonnais
Informations pratiques
Maisonnais
Stage excellence équestre
Maisonnais Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-17
Venez vous perfectionner au Domaine La Héroïca
Nous vous proposons stage d’excellence équestre ( galop 4 à 6), dressage, débourrage, travail à pied, soins et communication, théorie et connaissances, promenades et détente et bien d’autres activités! .
Maisonnais 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 64 10 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come hone your skills at Domaine La H%E9ro%EFca
L’événement Stage excellence équestre Maisonnais a été mis à jour le 2026-08-07 par OT CHATEAUMEILLANT