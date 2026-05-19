Balaruc-les-Bains

STAGE FUN BOAT INITIATION

Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 175 – 175 – 175 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-06

Pour les 10 13 ans. Par son aspect simple et stable, le Funboat est le bateau idéal pour apprendre la navigation sur catamaran en sécurité.Ensemble les enfants découvriront leurs premières sensations de voile.. Stage de 5 jours Tarif + Passeport Voile 14,50 euros

Pour les 10 13 ansPar son aspect simple et stable, le Funboat est le bateau idéal pour apprendre la navigation sur catamaran en sécurité.Ensemble les enfants découvriront leurs premières sensations de voile.Stage de 5 jours Tarif + Passeport Voile 14,50 euros .

Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 48 55 63 centrenautiquemanureva@mairie-balaruc-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For 10 13 year olds. The Funboat’s simple, stable design makes it the ideal boat for learning to sail a catamaran in complete safety. 5-day course Price + Sailing Passport: 14.50 euros

L’événement STAGE FUN BOAT INITIATION Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-19 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE