Stage gospel La Grange Saint-Julien-en-Born

Venez chanter à 3 voix du gospel moderne en passant par des exercices de technique vocale. 1 jour et demi d’immersion et de travail intensif pour l’acquisition de à 3 chants.

Avec Sandrine Vestris, spécialiste de ce répertoire, ancienne cheffe de chœur et chanteuse expérimentée.

Secondée par Marie Prévôt, professeure de chant, cheffe de chœur et chanteuse expérimentée.

Inscription 45€ dont 25€ d’engagement avant le 20 mars sur HelloAsso.

Horaires samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h30 à 17h30.

Informations au 07 69 89 68 30. .

