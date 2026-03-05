Stage gospel La Grange Saint-Julien-en-Born
La Grange 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born Landes
Venez chanter à 3 voix du gospel moderne en passant par des exercices de technique vocale. 1 jour et demi d’immersion et de travail intensif pour l’acquisition de à 3 chants.
Avec Sandrine Vestris, spécialiste de ce répertoire, ancienne cheffe de chœur et chanteuse expérimentée.
Secondée par Marie Prévôt, professeure de chant, cheffe de chœur et chanteuse expérimentée.
Inscription 45€ dont 25€ d’engagement avant le 20 mars sur HelloAsso.
Horaires samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h30 à 17h30.
Informations au 07 69 89 68 30. .
La Grange 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine
