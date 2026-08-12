Informations pratiques

Stage initiation au Clown avec Marie Bout Théâtre du Cercle Rennes 21 et 22 novembre Ille-et-Vilaine

85 euros + 38 euros d’adhésion

Formule week-end • À partir de 18 ans • 12 participant.es

_Dans le cadre de ce stage, je vous propose de partir à la découverte de son-sa clowne. A partir de jeux et d’improvisations nous nous amuserons à trouver la démarche, le costume la voix, les émotions et le dérisoire de ce pitre drôle et touchant, tapi en chacun.e de nous._

Marie Bout

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Marie Bout est comédienne et metteur en scène. Elle dirige la compagnie Zusvex. Elle a mis en scène Lettres des Iles Baladar de Jacques Prévert et Ô ciel la procréation est plus aisée que l’éducation de Sylvain Levey. Elle est comédienne dans Elle rit quand on la cuit, un spectacle qu’elle a créée avec Anne-Laure Pigache. Avec son personnage de clown-bouffon « Irina Dachta », elle participe à des parcours-spectacles et des impromptus poétiques. Elle créera début 2009 Alice pour le moment de Sylvain Levey, spectacle dans lequel elle sera comédienne.

Les spectacles Irina sur mesure, Pom-Pom Girl ou Isa-Belle Pappier mettent en scène des personnages farfelus qui sont en relation directe avec le présent. Clowne, Marie Bout aime s’amuser avec ce qu’elle entend, voit, sent, ressent, elle aime saisir l’immédiat. Elle aime la proximité avec le public, être en contact avec lui, jouer dans des endroits qui invitent à cette promiscuité. Elle aime les objets aussi, du cheval en plastique au caillou en passant par le bout de ferraille usée.

Infos sur [zusvex.com](https://www.letheatredessilences.com/adultes.html)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-21T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-22T17:30:00.000+01:00

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http://www.theatreducercle.com https://cpb-tdc.kalisport.com/s-inscrire-a-un-stage/inscription/26/stage-clown-initiation-marie-bout

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



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