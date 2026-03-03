Stage Initiation au tissage baltique à sangle dorsale Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Stage Initiation au tissage baltique à sangle dorsale

Parc de la Falquette D6 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Le tissage baltique est une très ancienne technique de tissage à sangle dorsale. Elle permet de tisser des galons double-face plus ou moins larges avec des motifs géométriques. Ces galons peuvent être utilisé pour faire des bijoux ou des anses de sac, des décorations. Traditionnellement ils étaient cousues sur les costumes folkloriques.

Parc de la Falquette D6 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 53 13 73 mcl24@sfr.fr

English : Stage Initiation au tissage baltique à sangle dorsale

An ancient technique for weaving double-sided braids of varying widths with geometric motifs.

Registration required. 55 (materials supplied)

